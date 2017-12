​Edera e De Silvestri eliminano la Roma, con l’Olimpico nel cuore

Due gol in nove giorni. L’Olimpico come la sua casa. Simone Edera si è fatto conoscere così a Roma. Prima il gol alla Lazio e poi quello che ha eliminato la Roma dalla Coppa Italia. E pensare che nemmeno Mihajlovic lo conosceva: “Non sapevo chi fosse, mi sta sorprendendo”. Una piacevole sorpresa per il serbo. A Torino però lo conoscevano bene. Cresciuto con la maglia granata addosso, ha fatto tutta la trafila dai pulcini fino allo Scudetto Primavera, conquistato proprio contro la Lazio allenata da Inzaghi. Decisivo nel pomeriggio dell’Olimpico con il secondo gol in pochi giorni, con il quale ha eliminato la Roma dalla Coppa Italia. Un gol anticipato da un altro che l’Olimpico già lo conosceva bene.



Sessantanove partite e due gol invece con la maglia della Lazio per De Silvestri, che ha sempre avuto Roma nel destino, meno nel cuore. A Roma c’è nato e cresciuto nel quartiere Monteverde. Ha iniziato con i colori giallorossi con la maglia della Romulea, storica squadra giovanile all’ombra della Basilica di San Giovanni. Nel cuore però solo la Lazio. È la squadra che fin da piccolo ha tifato e quella con la quale ha debuttato in Serie A. Calcio ma non solo anche nuoto, atletica e sci di fondo. Calciatore intellettuale: cinque lingue parlate e iscritto al corso di economica con indirizzo sportivo e management. Esami sul campo, ma anche tra i banchi. La Roma nel destino ritorna con il suo trasferimento in granata. Arrivato a Torino per rimpiazzare proprio la partenza di Bruno Peres venduto alla Roma. Oggi ha trovato il secondo gol in stagione, nel suo derby personale.

Nella partita in cui Schick trova il suo primo gol in giallorosso e Emerson Palmieri torna dal primo minuto dopo l'infortunio al ginocchio, Dzeko sbatte contro Milinkovic-Savic, un'altra piacevole scoperta per Mihajlovic. Per la quarta volta consecutiva la Roma viene eliminata nel suo stadio, un conto aperto con l'Olimpico, che sorride a Edera e De Silvestri, meno ai giallorossi.