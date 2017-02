Disegna Chiesa al posto di una... chiesa: il piccolo Vittorio incontra l'esterno della Fiorentina

Un disegno e poi un invito speciale. E' stata una giornata indimenticabile per Vittorio, il piccolo tifoso di 6 anni della Fiorentina che nei giorni scorsi aveva disegnato sul suo quaderno di scuola Chiesa e non... una chiesa. Un compito 'interpretato' secondo la sua passione tutta viola. E la sua opera presto è arrivata anche al club che ha deciso di invitarlo oggi presso il centro sportivo. Qualche momento insieme alla sua squadra del cuore e l'incontro con il suo idolo: Federico Chiesa. L'esterno viola, protagonista del disegno di Vittorio, ha autografato quel foglio, scattato delle foto insieme a lui e alla sua famiglia e ringraziato lo stesso giovanissimo tifoso per il pensiero. Tanti sorrisi, anche una maglia in regalo ed in più un nuovo invito da parte del direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, che ha aperto le porte del Franchi a Vittorio e i suoi genitori in occasione di uno dei prossimi impegni casalinghi della squadra di Sousa. Un'esperienza unica, un sogno realizzato. Nato tutto così: "La maestra ci ha chiesto di disegnare Chiesa e io l'ho disegnato. Chiesa, il calciatore della Fiorentina!".

(Foto: twitter.com/acffiorentina)





Eccolo qui il piccolo Vittorio con il suo disegno, accompagnato da mamma e papà, a conoscere il suo idolo Federico Chiesa! #ForzaViola pic.twitter.com/MmgzP7unRP

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) 3 febbraio 2017