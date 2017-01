Di Campli su Verratti: "Vuole rispettare il suo contratto. Orsolini? A breve in Nazionale"

In diretta su Sky Sport, l'agente Donato Di Campli ha parlato di alcuni suoi assistiti, tra cui Orsolini e Verratti: "Domani scambio di documenti tra Juventus e Ascoli, giovedì visite. Tante squadre su di lui, ora tocca a Riccardo dimostrare di valere la Juventus. Verratti? Ci pensano un po' tutti, è difficile portarlo via da Parigi. Ha un contratto fino al 2021, vuole rispettarlo. Marco vuole vincere, se possibile a Parigi. Mai chiamato dal Bayern, se lo avessero fatto avrei dirottato tutto al PSG".

"Domani Castelli andrà al Villareal, progetto dell'Albinoleffe non consono, scelta con la famiglia. Loro puntano forte su di lui, è uno dei migliori prospetti della sua età. Orsolini finirà il campionato ad Ascoli, sarà un campione, a brevissimo indosserà la maglia della Nazionale. Milan? C'era, era in vantaggio, ho parlato con Montella, gli piaceva. Io ho incontrato anche Galliani per trattare, l'ho sentito ieri. Mi chiamò poi dicendo che non c'erano i permessi del gruppo cinese alla chiusura dell'operazione, peccato perché il progetto era ottimo: ora è chiusa con la Juventus. Ora con l'Ascoli c'è una sinergia, un accordo per il futuro: è un bene per l'Ascoli".