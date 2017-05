Di Campli: "Juve-Verratti? Nessun incontro, né oggi né in programma. Però il suo obiettivo non può essere solo la Ligue 1..."

Si sono sfiorati, oggi a Montecarlo. E chissà se in futuro le loro strade potranno unirsi. Marco Verratti e la Juventus: uno a godersi un po' di relax, l'altra alla vigilia di una semifinale di Champions League. "Ma nessun incontro. Domani vedremo la partita e non c'è in programma di incontrare la Juventus e al momento nessuna possibilità per il futuro". Parola di Donato Di Campli, l'agente di Verratti che oggi lo ha accompagnato durante la sua giornata nel Principato. Intervenuto a "L'Originale" su Sky Sport, Di Campli ha parlato del futuro del centrocampista classe '92: "Siamo stati insieme per fare il punto della situazione. Il presidente del PSG ha detto che rimarrà lì e ne prendiamo atto, lui è un giocatore importante. Ma faremo delle riflessioni, lo dico da diverso tempo. Per ora c'è lo scoglio insormontabile che è il PSG, che ritiene indispensabile Marco. Vogliono ripartire da lui e per questo, ad oggi, ci sono poche possibilità di vederlo atrove. Ma se deve restare a Parigi, deve essere il più importante e non l'ultimo. Una cosa però voglio dirla: Marco ha 24 anni e deve cominciare a vincere come gli altri campioni. Se pensiamo che l'obiettivo sia la Ligue 1, abbiamo sbagliato tutto."