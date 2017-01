Della Valle, FaceTime a Sky tra vittoria e mercato: "Kalinic? Ci parlerò, dipende da lui"

La vittoria della sua Fiorentina sulla Juventus, una gioia incredibile e la voglia di non fermarsi. E' il ritratto della felicità il presidente onorario dei viola Andrea Della Valle, che al termine del match è intervenuto a Sky Sport. Non però attraverso il consueto microfono dell'inviato di turno, ma tramite una chiamata su FaceTime!

Video chiamata e via, spazio al commento sulla partita: "Sono felice, ma c'è la solita rabbia per aver perso punti per strada. Adesso però ce la metteremo tutta per recuperare - ha detto il dirigente viola -. I ragazzi sono contenti, venivano da un periodo non bellissimo ma siamo sempre tutti stati coscienti di avere tante qualità. Noi siamo ambiziosi". Non solo il successo contro la Juventus, Della Valle ha parlato anche di mercato e delle sirene cinesi che risuonano per Nikola Kalinic: "È un discorso delicato, sento delle cifre che non mi risultano, ma il problema è anche capire il ragazzo - ha concluso -. Diciamo che ci sono altri tentativi in questi giorni, ma stasera non fatemi dire altro".