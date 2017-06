Dani Alves, è sempre più City dopo la risoluzione con la Juve

C'è sempre più Manchester City nel futuro di Dani Alves. Dopo la risoluzione - come confermato anche da Marotta nella giornata di ieri - che ci sarà con la Juventus, il brasiliano è pronto a volare in Premier League, dal suo grande maestro Pep Guardiola. Che Dani Alves e la Juve si diranno addio è ormai una certezza, dopo solo un anno di matrimonio insieme; che l'esterno brasiliano abbia deciso per i blues di Manchester è una scelta praticamente presa, in attesa degli ultimi dubbi da sciogliere nelle prossime ore. Trattativa in corso, in fase di definizione. Goodbye Alves, il suo futuro è sempre più a Manchester.