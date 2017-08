Dalbert si presenta: "Un sogno arrivare all'Inter, che emozioni i tifosi e il Meazza"

Dalbert Henrique Chagas si presenta ai tifosi nerazzurri. Per la sua Inter esordio vincente contro la Fiorentina, ma per il brasiliano debutto rimandato in Serie A: "Sono felice di essere qui, mi sento bene anche grazie all’aiuto di Miranda, Barbosa, Joao Mario e Eder" ha detto il terzino nella conferenza di presentazione".

Una tradizione quella degli esterni brasiliani, che all'Inter ha portato grandi calciatori a vestire la maglia nerazzurra: " Maicon e Maxwell hanno scritto una grande pagine di storia in questo club e nella nazionale brasiliana, spero di eguagliarli e di rimanere nel cuore dei tifosi dell’Inter. La mia famiglia è stata molto importante, mia nonna ha lottato con me quotidianamente, ho avuto molte difficoltà in Brasile, ma grazie a Dio con la mia famiglia le ho superate, abbiamo sofferto molto tutti insieme. Grazie a loro sono qui all’Inter".

Per Dalbert un arrivo a Milano da vivere come un sogno: "Non immaginavo di poter vivere in Italia, sognavo di arrivare ad alti livelli, ma all’inizio quando è arrivata la chiamata credevo non fosse vero - ha detto l'ex terzino del Nizza - Le mie caratteristiche migliori sono la capacità offensive, sono migliorato in fase difensiva, ma a livello offensivo sono un’arma forte. Ho scelto l’Inter per migliorare in fase difensiva e spero di riuscirici".

"Ho avuto una buona impressione nel venire all’Inter, molti tifosi mi hanno scritto tramite social media. I tifosi sono importanti, ho sentito un’energia positiva. Sono rimasto impressionato dai tifosi presenti allo stadio, e Joao Mario mi ha detto che non era neanche tutto pieno. Sono rimasto sorpreso dal modo di lavorare e dall’intensità della squadra. Il derby è la partita più importante e difficile".

Poi il brasiliano ha concluso sulla scelta del numero e sul capitano Icardi: "Ho sempre utilizzato questo numero, nella mia carriera, Icardi ha disputato una grande partita, è un grande capitano e un’ottima persona".