Da Gomez a Baselli, parla l'agente Riso: "Papu? Valutiamo con l'Atalanta. Rinnovo di Baselli col Toro difficile"

Dalla situazione Papu Gomez al rinnovo di Baselli col Torino, passando anche per i giovani Pessina e Pellegri. L'agente Giuseppe Riso ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24: "Papu Gomez? Ci sono Lazio e anche altre squadre interessate ma stiamo lavorando su una cosa nuova. Se Percassi vuole tenerlo? Abbiamo parlato con Atalanta e valutiamo. Per quanto riguarda Baselli, il rinnovo col Torino non è semplicissimo sì, ma vedremo e ne parleremo con l'Atalanta". Riso ha poi parlato dei giovani Pessina e Pellegri, su quest'ultimo non solo il Milan: "L'Inter su Pellegri? Vedremo... Pessina invece può essere preso dall'Atalanta, sì".