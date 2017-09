Giornata intensa oggi per il prof. Mariani a Villa Stuart, viste le due operazioni al crociato che hanno riguardato Arek Milik e Marco Tumminello. Come quello per il giocatore polacco, anche l'intervento per l'attaccante del Crotone si è concluso per il meglio. Adesso inizierà la fase di riabilitazione che dovrebbe consentire al calciatore di proprietà della Roma di tornare in campo nel giro di quattro mesi.