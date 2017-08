Da lunedì 21, alle 20.45, a 24 ore prima esatte: la Lega Serie A ha ufficializzato il cambio di data per il match della prima giornata di campionato tra Crotone e Milan, spostato ufficialmente a domenica 20 agosto. I rossoneri potranno così godere di un giorno in più per avvicinarsi alla trasferta di Skopje contro lo Shkendija, prevista per giovedì 24 agosto e valida per i playoff di Europa League.