Crotone, da Floccari a Gnoukouri: il punto sul mercato

In attesa di tornare in campo contro la Lazio, il Crotone di Davide Nicola continua a lavorare anche sul mercato. L’obiettivo dei rossoblù rimane la salvezza, da inseguire con le giuste pedine per rinforzare la squadra a disposizione di Nicola. Per questo motivo la società calabrese si sta muovendo e sta cercando di portare Sergio Floccari in rossoblù; l’attaccante classe 1981 è ora di proprietà del Bologna e viene osservato con attenzione dai dirigenti del Crotone, che in alternativa stanno anche pensando a Davie Selke (ora al Lipsia, classe 1994) che era inoltre già stato trattato nei mesi scorsi.

Buone notizie arrivano sul versante Assane Gnoukouri, classe 1996 che l'Inter ha accettato di dare in prestito proprio alla squadra di Nicola per rinforzare il suo centrocampo; perché la trattativa possa concludersi positivamente, però, si dovrà ancora lavorare per trovare l‘accordo economico con l’agente del calciatore. Passando poi a parlare di uscite, Nicolò Fazzi (centrocampista ’95) piace ad Hellas Verona e a Perugia e potrebbe quindi pensare di partire per giocare quello che resta della stagione in Serie B. Inoltre, anche Simy - 1992 arrivato in estate - ha ricevuto un’offerta dalla Cina; non è ancora iniziata alcuna trattativa concreta tra le parti ma l’interesse c’è.

Quello che è certo è che il calciatore lascerà l’Italia e se non dovesse volare in Cina potrebbe comunque ascoltare alcune delle proposte che gli sono giunte in queste ore da altre squadre estere. Il mercato del Crotone si muove, tra entrate ed uscite la società pianifica le giuste mosse per migliorare l’organico di Nicola.