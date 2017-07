Cosenza, oggi firma Trovato: arriva in prestito dalla Fiorentina

Un giovane di qualità per il Cosenza della prossima stagione, nella giornata di oggi infatti la società calabrese conta di chiudere per Mattia Trovato, classe 1998 di proprietà della Fiorentina. Intesa di massima già raggiunta tra i club, con il calciatore che si trasferirà al Cosenza in prestito secco per una stagione. Firma sul contratto attesa per la giornata di oggi. Dopo gli arrivi di Pascali e Idda, continua dunque il lavoro del direttore sportivo Stefano Trinchera: il Cosenza pronto ad abbracciare Trovato.