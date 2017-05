Corvino: "Le parole di Gonzalo Rodriguez? Sono allibito dalla sua ricostruzione dei fatti"

All'addio di Gonzalo Rodriguez - che oggi in conferenza stampa ha annunciato che domenica sarà la sua ultima partita con la maglia della Fiorentina - ha risposto così il direttore viola Pantaleo Corvino: “Sinceramente sono allibito dalla sua ricostruzione dei fatti, è fantasiosa e non risponde alla verità. Avremo modo e tempo di parlarne in ogni caso". Spazio poi a qualche sua considerazione anche sulle parole di Andrea Della Valle ("Credo che sia arrivato il momento che mi faccia da parte"): "Sono parole condivisibili, concordo col presidente Andrea; abbiamo provato fino alla fine a raggiungere il sesto posto nonostante tante divisioni e cattiverie - ha proseguito a margine della presentazione del libro “E vissero… sconfitti e vincenti” -. Cosa vuol dire “un passo indietro”? C’è una struttura societaria e verrà rispettata, il nostro è un club che è stato capace di portare la squadra tante volte in Europa e quest'anno a puntare fino alla fine al sesto posto. Il passo indietro di Della Valle potrà cambiare qualcosa in chiave stadio? Il passo indietro è suo, il resto andrà avanti come è sempre stato nonostante i momenti difficili”.