Coppa Italia | Lazio, Inzaghi: "Semifinale traguardo importante. Infortunio di Caicedo unico neo della serata"

"La squadra ha fatto un ottimo primo tempo e l'unico rammarico è non averlo chiuso con un vantaggio più ampio". Soddisfatto Simone Inzaghi per la vittoria, seppur di misura, che ha lanciato la sua Lazio alla semifinale di Coppa Italia. Prima della fine dell'anno i biancocelesti saranno impegnati nuovamente anche in campionato e dovranno fare a meno di Caicedo, infortunatosi stasera: "Nel secondo tempo la Fiorentina ha fatto cambi, noi eravamo stanchi ma è la seconda partita che non abbiamo preso gol. Non dimentichiamo che nelle ultime sei partite la Fiorentina ne a vinte 4 e pareggiate 2. Oltre il tiro di Chiesa, con la parata di Strakosha, comunque non ci sono state preoccupazioni stasera. E' stata una vittoria meritata - ha proseguito ai microfoni di RaiSport - ci tenevo molto, la semifinale è un traguardi importante per noi. Avremo un fine gennaio con tanti impegni ma siamo contenti perché volevamo questa semifinale a tutti i costi. Immobile ha stretto i denti, gli ultimi due giorni non si è allenato ha avuto una notte difficile. Avrei voluto impiegarlo solo l'ultima mezzora ma l'infortunio di Caicedo mi ha costretto a metterlo prima. E' questo l'unico neo della serata".

Spazio anche a qualche considerazione sul mercato di gennaio: "Caceres? Potrebbe aiutarci ma abbiamo un altro impegno, poi all'Epifania ci sarà la Spal e in quei 15 giorni valuteremo cosa fare in entrata ed in uscita. De Vrji? E' un campionissimo spero possa restare con noi, per me è un piacere allenarlo ma siamo in attesa degli eventi. Felipe Anderson prima punta? No, seconda punta o si allarga da quinto, l'anno scorso l'ha fatto anche molto bene. dobbiamo giocare sempre con un centravanti".