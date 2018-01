Chelsea, Conte: "La mia storia dice che difficilmente sono stato accontentato sul mercato"

Il pareggio in casa dell’Arsenal non gli ha permesso di portarsi secondo alle spalle del Mancher City, ma il Chelsea di Conte è pronto a dare il massimo per arrivare il più alto possibile. L’allenatore italiano intanto ha parlato anche di mercato ai microfoni di Sky Sport: “Non punto in alto nelle richieste. La mia storia dice che difficilmente sono stato accontentato. Sono sempre arrivato in momenti di carestia economica. Io cerco di fare il mio lavoro, la società cercherà di fare il suo. Se arriva qualcuno bene, altrimenti andiamo avanti così. Nazionale? Non è il momento di parlare di queste cose”.