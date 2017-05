Chelsea, a breve incontro con Conte per il rinnovo

Il futuro di Antonio Conte sarà ancora al Chelsea. L’allenatore e il patron Abramovich si incontreranno dopo la finale di Fa Cup - in programma domani contro l’Arsenal - per definire l’accordo. L’intesa sarebbe stata raggiunta sulla base di un quadriennale (allungando quello di 2 anni attualmente in essere), da 11 milioni a stagione. Curioso invece un dettaglio su un eventuale esonero, che costringerebbe il club a pagare all’allenatore, una penale di 20 milioni. In attesa dell’incontro definitivo, Conte e il Chelsea sono pronti a dirsi ancora ‘si’.