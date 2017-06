Champions League | Seedorf: "La Juventus può giocarsela". Ravanelli: "È l'anno buono per vincere"

I campioni non saranno solamente all'interno del Millennium Stadium, ma anche fuori con i tanti ex protagonisti nel passato con la maglia dei blancos e quella bianconera presenti a Cardiff. Per Seedorf la Juventus potrà giocarsela, soprattutto con Higuain assente nella finale del 2015: "Higuain è ancora giovane ha tempo per vincere le finali. Spero per lui che possa farlo durante la sua carriera, non è una cosa scritta prima, bisogna giocare le partite e poi si vede. La Juventus se l’è giocata con il Barcellona qualche anno fa, anche questa volta possono giocarsela alla grande".

Per Ravanelli invece, ex bianconero, la Juventus arriva più preparata rispetto a due ani fa, ma occhi puntati su Sergio Ramos, il vero pericolo dei blancos: "Può essere l’anno buono per vincere perché hanno tutte le qualità e le potenzialità non solo tecniche ma anche a livello mentale per vincere. Non c’è niente che non mi piaccia, hanno fatto la storia, chapeau alla Juventus La chiave tattica è la fame perché hanno vinto solo due coppe e il Real Madrid undici. Chi toglieresti ai blancos? Sergio Ramos”.