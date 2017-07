Cassano, parla il presidente del Verona: "Siamo basiti. Il gruppo viene prima del singolo"

Antonio Cassano e il suo addio al Verona, una vicenda surreale sulla quale anche il presidente del'Hellas, Maurizio Setti, ha voluto commentare. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in esclusiva al sito ufficiale della società : «Rimango, e rimaniamo, basiti per quanto appreso riguardo la presunta mancanza di stimoli di Cassano. Nel sottolineare che il calciatore è tuttora un tesserato gialloblù, voglio altresì ribadire che al Verona il gruppo viene prima del singolo e la maglia prima di qualsiasi calciatore. Verona è una piazza storica e appassionata, che merita considerazione e rispetto. Per quanto ci riguarda, proseguiremo nel lavoro per rendere questa squadra in grado di poter lottare per il nostro obiettivo».