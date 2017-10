Candreva: "Con Spalletti mi trovo benissimo, iniziato un percorso positivo. Tifo Roma? Falso"

Un assist perfetto per il primo gol di Mauro Icardi nel derby contro il Milan, poi discese a mai finire su e giù per la fascia destra dell'Inter: nella vittoria nerazzurra Antonio Candreva è stato senza dubbio tra i più positivi. Anche del successo di domenica sera ha parlato l'esterno offensivo, intervenuto ai microfoni di Fabio Fazio a 'Che fuori tempo che fa': "Con Spalletti mi trovo benissimo, abbiamo iniziato un nuovo percorso positivo. Cosa faccio fuori dal campo? Mi diverto con mia figlia - ha detto Candreva -, mi piace stare con lei. La vittoria nel derby? Conosco l'aria da derby da quelli di Roma, siamo stati davvero bravi. Vincere la stracittadina contro il Milan è un'emozione unica. San Siro è sempre meraviglioso ma quello visto ieri sera è davvero lo stadio più bello del mondo. Per questo dobbiamo ringraziare tutti i nostri tifosi". Oltre ad aver rivisto con il conduttore il gol decisivo con la Nazionale contro l'Albania ed altre prodezze con le maglie di Inter e Lazio, e prima di regalare la maglia nerazzurra a Fabio De Luigi, altro ospite in studio, Candreva ha anche parlato delle voci che lo vorrebbero tifoso romanista: "Non è vero che tifo Roma - ha chiarito il classe '87 -, questa storia alla Lazio mi ha creato parecchi problemi".