Cancelo, tra l’Inter e il suo legame con il Valencia

Certi amori ritornano, è già successo più volte, ma solo se lo si vuole davvero. Solo se entrambe le parti lo vogliono con determinazione e convinzione. E - per ora - non è il caso di Joao Cancelo e il Valencia. Quest’estate il trasferimento dell’esterno portoghese in nerazzurro, in prestito con diritto di riscatto fissato a 33-35 milioni: e il suo ultimo saluto al Mestalla - al termine di Valencia-Las Palmas - è stato bagnato da lacrime di riconoscenza nei confronti del club che lo ha lanciato nel grande calcio. Ma Cancelo, cinque mesi dopo, non si è ancora preso la sua nuova Inter perché le 6 presenze stagionali, tra infortuni e scelte tecniche, non lo possono soddisfare. E che fare? Lui non vuole assolutamente perdere il Mondiale ma se volesse trasferirsi potrebbe, per regolamento, tornare solo al Valencia perché ha già giocato con due club in questa stagione: una presenza ufficiale in Liga, e poi Serie A. Ma al momento Inter e Valencia non hanno parlato di questa possibilità e in casa Valencia, dove comunque si cerca un esterno destro, non c’è l’intenzione di riprenderlo. Certi amori non finiscono, ma per tornare serve la volontà di tutti: Valencia, Inter e Cancelo.