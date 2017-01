Calleri-Las Palmas, ci siamo: scambio di documenti con il West Ham

E' già pronta a concludersi l'esperienza inglese di Jonathan Calleri, destinato a lasciare il West Ham per diventare un nuovo giocatore del Las Palmas. Chiusura dell'operazione ormai ad un passo, con lo scambio di documenti tra i due club in corso, e giocatore pronto a viaggiare verso la Spagna tra domani e domenica, per iniziare una nuova avventura in Liga insieme anche a Kevin-Prince Boateng. West Ham addio, dunque, e nuova tappa canaria alle porte: con Calleri pronto a diventare un nuovo giocatore del Las Palmas.