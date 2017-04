Caldara: "Domani sarò allo stadio per tifare Juventus. Se andiamo in Europa mi raso i capelli"

Ventiquattro partite e sei gol in stagione per Mattia Caldara, che in questa stagione è diventato una colonna della retroguardia dell'Atalanta: "Devo molto a Gasperini, mi ha dato fiducia fin da subito, mi ha insegnato tante cose e mi ha fatto crescere molto a livello sia fisico che mentale" ha detto il giovane nerazzurro a Sky Sport, da un evento di beneficenza a Cremona. Sul prosieguo della stagione invece: "Ce la giocheremo fino alla fine, adesso è il momento decisivo, giocheremo contro la Roma e sarà uno scontro decisivo". Il cuore da tifoso batte però per la Juventus: "Domani vado alla stadio a vedere la partita, spero che vinca e sono convinto che sarà una partita spettacolare. Spero che i tre fenomeni della difesa bianconera riescano a fermare i tre fenomeni dell’attacco del Barcellona, spero che facciano una partita perfetta. Un fioretto per l'Europa League? Se andiamo in Europa mi raso i capelli, me li farò tagliare da Gomez che già con Spinazzola ha fatto un danno l’altro giorno".