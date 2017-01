Questa mattina il viaggio per Londra per chiudere con il Watford. Colloquio con Pozzo e visite mediche. Adesso è arrivata anche la firma sul contratto. M'Baye Niang è a tutti gli effetti un nuovo giocatore degli Watford. Operazione in prestito a 750 mila euro e diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Ora si attende solo l'ufficialità.