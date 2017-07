Calciomercato | Verona, due clausole nella risoluzione di Cassano: i dettagli

Dopo tanti colpi di scena, è arrivata anche l'ufficialità della rescissione del contratto tra l'Hellas Verona e Cassano. Dietro all'interruzione del rapporto tra le parti c'è però un retroscena. Nella risoluzione del contratto dell'attaccante con il Verona ci sono due clausole: una prevede che il calciatore, nel caso tornasse a giocare in Serie A, dovrà riconoscere al Verona una cifra di 200 mila euro. Mentre se andrà a giocare in Serie B, un'avventura di questo genere invece prevederebbe una penale di 50 mila euro sempre da versare nelle casse del club gialloblu. Nel caso in cui Cassano dovesse decidere di continuare con il calcio quindi, dovrà riconoscere una somma all'Hellas Verona.