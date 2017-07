Calciomercato | Verona: chiesto Sadiq alla Roma, vicino l'annuncio di Zuculini a titolo definitivo dal City

Il Verona si muove sul mercato, con obiettivi mirati, per migliorare in tutti i ruoli la rosa. In attacco i veneti hanno chiesto alla Roma Sadiq. L'attaccante giallorosso, lo scorso anno in prestito al Bologna non è riuscito a trovare molto spazio e cerca più continuità per la nuova stagione. A centrocampo invece i gialloblù sono pronti ad annunciare Bruno Zuculini a titolo definitivo dal Manchester City. Trattativa anche con il Bologna, con il Verona vicino al nuovo prestito del difensore Ferrari.