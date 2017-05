Calciomercato | Valencia, contatti per Iago Falquè del Torino

Gli occhi del Valencia su Iago Falquè. Più di un interessamento: contatti veri e propri tra le parti, con il giocatore che ripensa alla sua Spagna e che non disdegnerebbe affatto un ritorno in Liga dopo - l'ultima, in ordine di tempo - ottima parte di stagione al Rayo Vallecano. L'attaccante esterno del Torino entra nell'orbita del nuovo allenatore del Valencia Marcelino, uno a cui piace puntare molto sugli esterni veloci. Da capire se, nelle prossime settimane, ci possano essere nuovi sviluppi, soprattutto tra club.