Calciomercato | Udinese, Falcinelli priorità per l'attacco: alternativa Guidetti

Zapata è andato via per scadenza del prestito dal Napoli, ora l'Udinese è alla ricerca di un nuovo centravanti. La prima scelta è Diego Falcinelli, reduce da una grande stagione al Crotone ma di proprietà del Sassuolo. C'è anche l'ipotesi a sorpresa che riguarda John Guidetti, attaccante svedese del Celta Vigo. Tra Falcinelli e Guidetti, l'Udinese al lavoro per rinforzare l'attacco.