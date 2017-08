Calciomercato | Torino, ufficiale l'arrivo di Rincon dalla Juventus

Da una sponda di Torino all'altra, dalla Juventus al Toro: Tomas Rincon è un nuovo giocatore granata. Operazione conclusa in prestito con diritto di riscatto, ecco il comunicato ufficiale:

"Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dalla Juventus Football Club, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tomas Eduardo Rincon Hernandez".

Poi, spazio alle parole del presidente Cairo e del centrocampista stesso: "Tomas Rincon è un centrocampista duttile e completo che alle qualità fisiche e tecniche abbina riconosciute doti di personalità: in campo è un trascinatore e un costante punto di riferimento per i compagni. Conosce bene le insidie della serie A, è un ragazzo ambizioso e determinato: anche questo lo aiuterà a essere subito parte integrante del nostro gruppo di lavoro. Oltre al talento porta al Toro entusiasmo ed esperienza, perciò a nome di tutta la Società sono felice di accogliere Tomas Rincon con il più cordiale benvenuto. Buon lavoro e Sempre Forza Toro!"

"Desidero ringraziare il Presidente Cairo, il direttore Petrachi, il mister Mihajlovic per la fiducia che hanno riposto in me, il mio impegno non mancherà mai per ripagare tutto il Toro di questa stima - ha dichiarato Rincon - Non vedo l'ora di mettermi a disposizione dello staff tecnico e dei compagni, sono molto carico e pronto a dare il mio contributo".