Calciomercato | Torino, ufficiale la cessione di Rossettini al Genoa: il comunicato

Dal Torino al Genoa. Nuova avventura per Luca Rossettini, difensore che passa al Grifone dopo gli anni in granata. Ecco il comunicato del Toro che ufficializza la cessione del giocatore ai rossoblu: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Genoa CFC, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Rossettini. Tutto il Torino FC ringrazia Luca per la correttezza, la dedizione e la serietà che lo hanno contraddistinto nella sua esperienza in granata e gli augura ogni bene nel proseguimento della sua carriera". Arriva anche la conferma ufficiale del Genoa: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver acquisito da Torino Fc, con formula definitiva, i diritti alle prestazioni sportive del difensore Luca Rossettini (Padova, 09/05/1985). Il calciatore si è sottoposto ieri alle visite mediche all’Istituto Il Baluardo e ha svolto la prima seduta agli ordini di mister Juric e del suo staff. Il neo acquisto sarà a disposizione per la prima gara di campionato in programma domenica al Mapei Stadium".