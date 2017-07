Calciomercato | Torino, stop per Imbula: gli aggiornamenti

Brusca frenata nella trattativa che il Torino aveva avviato per portare Giannelli Imbula dallo Stoke City in granata. Le ultime condizioni imposte dagli inglesi infatti hanno di fatto bloccato l'affare: lo Stoke chiede 18 milioni per il prestito con obbligo di riscatto e, inoltre, una percentuale sulla futura rivendita de giocatore. Il Torino invece contava di chiudere con un accordo per il prestito (anche oneroso) ma con diritto e non obbligo: niente da fare per ora dunque, Imbula si allontana dalla Mole.