Non proprio una priorità del mercato granata, forse più un probabile colpo da ultimi giorni di mercato. Comunque il Torino ha fatto un sondaggio per Kishna della Lazio. Mihajlovic preferirebbe Niang, anche se è piuttosto complicato; il club granata comunque continua anche a guardarsi intorno e a sondare eventuali opportunità di mercato come appunto l'ala sinistra della Lazio.