Calciomercato | Torino sempre più vicino al portiere Vanja Milinkovic Savic, fratello del biancoceleste Sergej​

Un altro Milinkovic Savic verso la Serie A. C'è già Sergej, alla Lazio, ma suo fratello Vanja potrebbe raggiungerlo la prossima stagione proprio qui, nel campionato italiano. Il Torino infatti è sempre più vicino a lui, portiere del Lechia Gdańsk e nazionale Under21 serbo. E' un'operazione (dal costo di circa 3 milioni di euro) che il club granata vuole portare a termine adesso ma per bloccare il giocatore per giugno. Essendo infatti Vanja extracomunitario, il Torino non può tesserarlo adesso visto che non ha più slot liberi ma resta comunque un investimento per la prossima estate ed un giocatore da fermare adesso per anticipare la concorrenza. L'arrivo di Milinkovic Savic comunque non preclude la possibilità che in granata arrivi anche un altro portiere, visto che sempre a giugno scadrà il prestito di Hart.