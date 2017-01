Calciomercato | Torino, previsto un incontro col Chievo per Castro

Un nome che piace e che rimane il preferito di Sinisa Mihajlovic: è quello di Lucas Castro del Chievo, ritenuto il tassello ideale per rinforzare il centrocampo del Torino. Operazione che potrebbe entrare nel vivo nella giornata di mercoledì, quando le due società dovrebbero incontrarsi per parlare dell'argentino classe '89. Volontà di chiudere da parte del club del presidente Cairo, anche se al momento le parti rimangono ancora distanti. In attesa di aggiornamenti che potrebbero arrivare mercoledì: previsto un incontro con il Chievo per Lucas Castro, il profilo ritenuto ideale per il centrocampo del Torino.