Calciomercato | Torino, martedì le visite mediche del portiere Milinkovic-Savic

Rinforzo in arrivo per Sinisa Mihajlovic. Non per questa stagione, ma per la prossima: Vanja Milinkovic-Savic martedì sarà a Torino per sostenere le visite mediche coi granata. Un assaggio di Serie A in vista del prossimo anno. Classe 1997, vincitore del Mondiale U20 2015 con la Serbia, è il fratello minore del centrocampista della Lazio e arriva dal Lechia Danzica per 2,5 milioni di euro. Cinque anni di contratto per Milinkovic-Savic, che, essendo extracomunitario, sarà a disposizione del Torino da luglio. Pronto a difendere la porta del Toro del futuro.