Dalla Juventus al Torino, cambia squadra ma non città Tomas Rincon. Che nella prossima stagione, però, vestirà il granata. Operazione importante per la società del presidente Urbano Cairo, che ha investito 3 milioni di euro per il prestito e 6 milioni di euro per il riscatto, obbligato al raggiungimento del 50% delle gare. Oggi visite mediche e firma, si attende solo l'ufficialità per il trasferimento di Rincon al Torino.