Calciomercato | Torino, ipotesi Okaka per l'attacco

Cambio in panchina, cambio di sistema di gioco. Da Mihajlovic a Mazzarri, anche il mercato del Torino può cambiare. E sarà da vedere quali giocatori già presenti in rosa troveranno ancora spazio nel 3-5-2 del nuovo allenatore. In tal senso, Stefano Okaka potrebbe essere un'ipotesi per l'attacco granata di questa seconda parte di stagione, anche come vice-Belotti. Ancora nessun contatto, ma il giocatore è stato già allenato da Mazzarri, in Premier League, ed è dunque una possibile idea come rinforzo della squadra granata.