Calciomercato | Torino, il ds Petrachi a Casa Milan per un incontro con la dirigenza rossonera: i possibili nomi discussi

Dopo la delegazione dell'Everton, giunta stamani in sede in via Aldo Rossi per parlare di diversi elementi in uscita in casa rossonera (tra Lapadula, Bacca e Niang), anche Gianluca Petrachi, ds del Torino, si è recato a Casa Milan per un incontro con la dirigenza milanista: da valutare i possibili nomi sul piatto, con un possibile, nuovo tentativo rossonero per Belotti e con altri calciatori (come Zapata e Niang) per cui l'interesse granata resta vivo. Per una nuova giornata di incontri che a Casa Milan prosegue, anche con la presenza del Toro...