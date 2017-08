Fatta per Edwin David Ramos al Torino. Colpo 'giovane' per il club granata che prende dunque questo giovane centrocampista classe '99 in arrivo dal Futbol Paz di Calì: si è allo scambio dei documenti tra club. Forte fisicamente e già nel giro della Nazionale che andrà al sub20 tra 2 anni, Ramos rappresenta un colpo in prospettiva che il Torino sta per piazzare.