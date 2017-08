L'incontro nella sede dell'Inter è andato a buon fine per Ansaldi: il giocatore andrà al Torino. È stato lui stesso a dirlo all'uscita dalla sede: "Vado al Toro, sono felice. Quest'anno l'Inter credo vada in Champions ma voglio giocare di più. Saluto e ringrazio i tifosi dell'Inter". Dopo l'incontro sta così per iniziare una nuova avventura in maglia granata per Ansaldi.