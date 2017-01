Calciomercato - Torino, accordo trovato con l'Atlanta per Martinez: i dettagli

Josef Martinez farà parte dell’Atlanta United, il nuovo club appena sbarcato in MLS che si prepara alla sua prima stagione nel campionato statunitense. Il giocatore è in viaggio per gli Stati Uniti, dove sosterrà le visite mediche.

L’accordo con il Torino è stato raggiunto con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per un valore dell’operazione complessivo di circa 5 milioni di dollari.