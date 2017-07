Tre anni in Italia a difendere la porta della Fiorentina, adesso per Ciprian Tatarusanu è tempo di una nuova avventura in Ligue 1. Ieri il portiere rumeno è stato ufficialmente annunciato dal Nantes: (leggi qui) l'esperienza con la squadra allenata da Claudio Ranieri può iniziare, ecco la foto della firma - pubblicata dall'agente del giocatore, Pietro Chiodi - di Tatarusanu sul nuovo contratto.