Calciomercato | Tare risponde a Calenda: "Rinnovo Keita? Abbiamo fatto un'offerta alle stesse cifre dei top-player"

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha voluto rispondere alle dichiarazioni di Roberto Calenda riguardo la mancata offerta di rinnovo di contratto per il suo assistito Keita. Ecco il comunicato ufficiale: “Prendo atto delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Roberto Calenda, il quale afferma di non aver mai ricevuto alcuna offerta di rinnovo ufficiale per il suo assistito Keita Balde Diao. Tali affermazioni non rispecchiano la realtà . Non più di due settimane fa c’è stato l’ennesimo incontro con lui: al suo assistito è stato offerto ufficialmente un contratto sia lo scorso anno, sia nell’arco della stagione appena terminata. Lo voglio ripetere chiaramente, al calciatore è stato offerto ufficialmente un rinnovo di contratto alle stesse cifre dei top-player della Lazio”.