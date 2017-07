Calciomercato | Suso: "Cambio agente, ma non significa che voglio lasciare il Milan"

Il rinnovo del contratto (scadenza nel 2019) non arriva, ma la permanenza di Suso al Milan non sembra essere in discussione. La decisione del calciatore di cambiare agente, però, avevano alimentato altre voci di mercato, che però lo stesso classe '93 ha così smentito: "Volevo confermare, dopo le voci apparse su alcuni organi di stampa, la mia decisione di cambiare agente - ha dichiarato ad ANSA - Questo non significa nella maniera più assoluta che voglio lasciare il Milan, anzi, desidero ringraziare pubblicamente il direttore Mirabelli per le belle parole spese in Cina su di me, che ho sinceramente apprezzato. Sono felice di giocare per questo grande club".