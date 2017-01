Calciomercato | Southampton-Gabbiadini, cresce la fiducia: domani giornata decisiva

Il Southampton insiste per Manolo Gabbiadini. La trattativa procede e ora cresce la fiducia che alla fine l'affare possa andare in porto. Il nodo principale, infatti, relativo all'accordo con il Napoli potrebbe presto essere risolto, forse già nella giornata di domani che sarà quella decisiva. Con De Laurentiis che per 18 milioni è pronto a dare il via libera alla cessione dell'attaccante. E il Southampton, che ha già trovato l'intesa contrattuale con Gabbiadini, alza il pressing. Gabbiadini verso la Premier, domani giornata decisiva...