Calciomercato | Schick, partita a scacchi Sampdoria-Inter-Roma: i dettagli

Sampdoria, Inter, Roma. Patrik Schick al centro degli scacchi di calciomercato. Il ceco conteso da nerazzurri e giallorossi, con la Samp che punta a ricavare un importante tesoretto. Al momento, la volontà di Schick guarda in direzione Inter, con la squadra di Spalletti disposta ad offrire pochi milioni di euro per il prestito per una cifra totale di 37 milioni di euro in tre anni. La Roma, di contro, offre un milione in più nel complesso (38 totali), ma in quattro anni e con una base di prestito di 5 milioni di euro: spera di convincere così il giocatore.

Alla partita a scacchi con la Sampdoria non sembrerebbe voler partecipare la Juventus, con Psg e Borussia Dortmund in seconda fila.