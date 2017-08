Calciomercato | Schick, parla l'agente: "Ci sono tre squadre su di lui, il prezzo sarà più alto"

Poco dopo la bella notizia dell'idoneità ottenuta, è stato l'agente di Schick, Paska, a parlare del suo assistito a lsport.cz. Ecco quanto ha dichiarato:

"Non voglio commentare nessun rumors, dobbiamo essere in accordo con la Sampdoria per il prossimo passo. La clausola rescissoria non vale più dal 15 luglio e una cosa è certa: il prezzo del giocatore sarà considerevolmente più alto di quello della clausola (che era di 25 milioni, ndr). Ci sono tre squadre in corsa, ma siamo solo all'inizio". Intanto Schick non appare neanche sulla lista dei giocatori sul sito della Sampdoria: la sua partenza sembra essere ormai questione di tempo.