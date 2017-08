Calciomercato - Schick, la Sampdoria detta i tempi: prima il sostituto, poi la cessione

Un futuro ancora tutto da scrivere, è quello di Patrik Schick: attaccante della Sampdoria tornato ad allenarsi a Bogliasco e pronto a tornare a giocare dopo gli esami di mercoledì a Milano e l'idoneità ottenuta. Tanti gli occhi sul giocatore, con l'Inter in pole e la concorrenza, ultima quella del Monaco, che al momento però non preoccupa i nerazzurri visto un accordo di massima trovato e il gradimento del giocatore per la destinazione nerazzurra. Schick, però, lascerà Genova solo quando il club di Ferrero troverà il giusto sostituto, così da non rischiare di lasciare Giampaolo senza le alternative necessarie per affrontare l'inizio del campionato. Intanto il giocatore è tornato a sorridere, e ad allenarsi al Mugnaini, in attesa di conoscere il proprio futuro.