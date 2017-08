Comincia ufficialmente l'avventura giallorossa per Patrik Schick. Il talento ceco sta infatti per raggiungere la capitale: Schick è in partenza da Genova verso Roma dove arriverà intorno alle 20:15. Sereno e sorridente, ha anche risposto ad un paio di domande: "Sono contento. La Roma è la squadra giusta per me? Sì". Dopo la fumata bianca per l'esito della trattativa (cifre e dettagli), Schick vola verso la sua nuova squadra.