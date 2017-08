​Calciomercato | Schick, dall’incontro Samp-Juventus alla nuova chiamata della Roma: la situazione

La Sampdoria e la Juventus non hanno raggiunto l’accordo per Patrik Schik. Questo l'esito dell'incontro di questa sera tra le parti a Genova. In questo momento non ci sono le basi per chiudere poiché la Juventus offre la stessa cifra dei mesi scorsi, ovvero 30,5 milioni di euro. La Sampdoria invece intende vendere l'attaccante alle cifre attuali, tenendo conto che Roma e Inter hanno formulato offerte ben più alte, da 37 e 38 milioni (anche se con diverse formule di pagamento). Questa è dunque la posizione del club blucerchiato.



Poco fa però uno degli agenti di Schick, Satin (che è a Parigi, e dunque occhio al PSG che è sempre interessato), ha ricevuto una telefonata da Monchi, quindi la Roma - dopo aver visto che l'incontro Samp-Juve è andato male - ha richiamato uno dei procuratori del ceco. Anche perché Schick comunque ancora non ha rifiutato ufficialmente né Roma né Inter. Adesso quindi vedremo se il giocatore dirà sì ai giallorossi (che hanno già l’accordo con la Sampdoria), un via libera che lo porterebbe dunque subito in giallorosso.