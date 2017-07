Due giovani giallorossi a farsi le ossa a Sassuolo, sperando per la Roma in due Pellegrini - bis. Stiamo parlando di Riccardo Marchizza e Davide Frattesi, freschi giocatori neroverdi. Per quest'ultimo conoscevamo la cifra della cessione ma non quella della possibile ricompra: dopo averlo ceduto per 5 milioni, la Roma ha stabilito l'opzione di ricompra a 10 milioni. Soldi che la Roma spera di versare nelle casse del Sassuolo in futuro: si tratterebbe appunto di un Pellegrini bis.